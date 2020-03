Le Printemps des rillettes remet le couvert

L'année dernière, près de 20 000 personnes avaient participé au Printemps des rillettes au Mans et dans de nombreux lieux en Sarthe. Pour la troisième édition, les organisateurs remettent cette année le couvert du 14 au 29 mars avec plus de 200 manifestations. Un rendez-vous dont le but est de rassembler autour de ce met symbolique, mais aussi de financer des projets caritatifs. Ainsi, le fameux "plus grand sandwich au rillettes" sera vendu au profit des clowns de l'hôpital.