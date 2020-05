Le professeur Jean-Michel Vergnon dresse un état des lieux de l'occupation des lits dans les services du CHU de Saint-Etienne. Si l'occupation des lits liés au COVID est en régression, une inquiétude subsiste selon le Professeur Vergnon les pathologies non COVID ne représentent plus le quotidien des services, les patients hésitent de plus en plus à se déplacer à l'hopital et négligent les soins liés à leur maladie.

Le professeur jean-Michel vergnon est au micro de Clément Bonsignore.

