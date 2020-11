Le programme de la fête nationale de Monaco

​Face à l’épidémie de SRAS Cov-2 et afin de respecter les règles sanitaires imposées, S.A.S. le Prince a souhaité que le programme de la Fête Nationale 2020 soit aménagé

Cette année, après la Messe de Te Deum, seule la cérémonie militaire dans la Cour d’Honneur est maintenue en présence de S.A.S. le Prince, Sa famille, la Maison Souveraine et le Gouvernement Princier.

Le programme sera donc articulé de la façon suivante :

10 H 00 Messe d'action de grâce avec Te Deum - Cathédrale de Monaco

11 H 30 Prise d'Armes, distinction dans l’Ordre des Grimaldi, promotion Covid-19 remise au drapeau de la Croix-Rouge monégasque, remise de la

décoration dans l’Ordre de Saint-Charles, remise d’insignes de grade aux militaires de la Force Publique et de médailles au personnel du Palais.

Cour d'Honneur du Palais princier.

Comme les années précédentes, la cérémonie militaire dans la Cour d’Honneur débutera par la remise des galons aux militaires de la Force Publique,

promus dans l’année. Les insignes de chevalier dans l’ordre de Saint-Charles seront décernées au lieutenant-colonel Marc Degabriel, Adjoint au Chef de

Corps des Sapeurs-Pompiers. Les personnels du Palais Princier recevront à cette occasion de la main du Prince Souverain la médaille d’honneur ou du

travail.

Dans le contexte de crise sanitaire, le Prince Souverain remettra l’Ordre de Grimaldi, promotion COVID 19 à la Croix-Rouge monégasque en décorant

leur drapeau afin de témoigner du dévouement des bénévoles au service de la communauté dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

18 H 30 Soirée de Gala : concert « Farinelli et son temps » donné par Cécilia Bartoli, accompagnée par les Musiciens du Prince

Cette année, S.A.S. le Prince a souhaité que les personnes qui se sont particulièrement impliquées dans la lutte contre l'épidémie soient mises à l'honneur. A cet effet, une promotion Covid-19 a été créée : décorations dans l'Ordre des Grimaldi et médailles d'Honneur remises lors d'une cérémonie le 16 novembre à 15h30 au Palais.

Par ailleurs, le Prince Souverain a également voulu remercier la Croix-Rouge monégasque et le Centre Hospitalier Princesse Grace, chacune de ces entités recevant la

décoration dans l'Ordre des Grimaldi (le CHPG, le lundi 16 novembre à midi et la CRM le jeudi 19 novembre, lors de la prise d'armes dans la Cour d'Honneur).

Dans le contexte sanitaire actuel, cette année, les remises de colis ont été remplacées par une livraison directe aux bénéficiaires.