Le projet carmel signe de renouveau à Arles.

La maison du carmel est une institution présente à Arles depuis plusieurs siècles.

Véritable écrin de verdure au cœur du centre ville, elle s’impose par son histoire et par l’ampleur de ses bâtiments.

La communauté Saint Martin, présente depuis 2017 y a vu un lieu providentiel et une occasion unique de doter la paroisse d’une maison à la fois paroissiale, familiale et missionnaire, un lieu où toutes les générations pourraient se rencontrer…

On vous dit tout sur ce “projet carmel” avec Don Jean-Yves Urvoy, membre de la communauté Saint Martin et curé d'Arles.