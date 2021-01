Le projet de loi bioétique devant les sénateurs la semaine prochaine

Le projet de loi de bioéthique sera débattu au Sénat la semaine prochaine. Son contenu soulève beaucoup de questions éthiques et anthropologiques.L'association Tous pour la famille précise qu'elle suit les recommandations des évêques en se tournant vers le jeûne et la prière et veut être aussi dans l'action. Elle invite les tourangeaux à bien s'informer sur ce sujet et à manifester samedi matin à Tours.