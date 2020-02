le projet " Et patati et patrimoine !"

Dans le cadre du Label Villes et Pays d'Arts et d'histoire, la Métropole met le Patrimoine à la portée des jeunes de 4 à 12 ans.



Sur une semaine de chaque vacances scolaire, la Métropole, par le bais du projet Et Pati et Patrimoine, propose aux jeunes de découvrir de manière ludique la ville. Avec une visite d'observation sur l'architecture et l'histoire suivi d'un atelier.

Emilie Lost, responsable du service patrimoine à la Métropole Rouen Normandie, nous explique ce projet.