Le protocole de Nagoya, c'est quoi ?

Le protocole de Nagoya est un accord sur la biodiversité et notamment sur l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation relatif. Le protocole de Nagoya a été adopté le 29 octobre 2010 à Nagoya au Japon. Est-ce qu'il est à jour actuellement vu les évolution rapide de nos technologies ? Concrétement, comment protége-t-il la biodiversité au niveau internationale ? Est-ce que les peuples autochtones sont protégés face au pillage des ressources naturelles présentes sur leurs territoires ? Autant de questions et bien d'autres que nous poserons à Jean-Louis Pham, généticien et référent du protocole de Nagoya à l'IRD.

Une vidéo explicative du protocole de Nagoya pour aller plus loin :

https://www.youtube.com/watch?v=kUsQ1mMy_uQ

