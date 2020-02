Le quartier de Saint-Roch ... aux Archives Municipales

Invités : Cyril Longin, Directeur des Archives Municipales de Saint-Etienne et Juliette Morain, responsable de l'Action Culturelle et de la Médiation.



EXPOSITION : "En chantier! Saint-Roch en mutation, patrimoines en question "



Photo : Marc Hivert



Alors que le quartier de Saint-Roch est en voie de requalification urbaine, les Archives Municipales ont choisi de nous le présenter avec une mise en perspective sur le passé, le présent et l'avenir.

Une façon de nous immerger dans un quartier marqué par l'artisanat du XIX° siècle, mais aussi de nous faire partager, par des témoignages sonores, le ressenti des acteurs et des habitants du quartier.