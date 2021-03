Le quotidien d'une assistante familiale - Un métier 24h/24

Valérie Glantzmann installée à Beaucourt accueille depuis plus de 20 ans des enfants de tout âge, placés par les services départementaux.

Et contrairement à ce que l’on pourrait croire, c’est une profession qui occupe 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Selon Valérie Glantzmann, en France, on manque de familles d’accueil.

Elle donne donc quelques clés pour bien se lancer dans cette aventure au micro de Michaël Dégardin.