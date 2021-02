Le quotidien du père Marc-Auguste Nyouky en mission dans le doyenné de Dole

Mais la crise sanitaire en a décidé autrement et a obligé l’AJETESC, l’association des Amis du jumelage, à annuler l’évènement.

Cependant, malgré la situation, cette structure continue à entretenir les liens entre les deux territoires.

Parmi ses actions : accueillir et accompagner les prêtres sénégalais en mission dans le Jura.

C’est le cas du père Marc-Auguste Nyouky, actuel vicaire de plusieurs paroisses du doyenné de Dole.

En fonction jusqu’en 2022, il a découvert et appris de nouvelles manières de vivre la Foi avec les fidèles jurassiens.