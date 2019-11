Le radio don RCF : indispensable pour la vie de votre radio chrétienne

Guillaume Desanges, directeur de RCF Sarthe aborde le Radio Don et la journée porte ouverte qui se prépare demain.

Après les portraits des salariés de RCF Sarthe, Guillaume Desanges nous parle ici de l'importance du moment pour votre radio chrétienne. La contribution des donateurs est incontournable pour permettre le bon fonctionnement de RCF.

La journée porte ouverte de demain, samedi 23 novembre, est l'occasion pour vous, auditeurs et lecteurs, de venir à notre rencontre. Nous vous expliquerons toutes les ficelles du métier.

On vous attend nombreux à RCF Sarthe à partir de 9h et c'est à la Maison Saint-Julien, 26 rue Albert Maignan.

Vous retrouverez toutes les informations sur l'événement Facebook et retrouvez juste ici le programme de la journée !