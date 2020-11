Le Radio Don spécial RCF Saint-Etienne

Impossible de vous proposer cette année nos " Portes ouvertes " qui se situent traditionnellement le samedi de la semaine du Radio-don !

Alors, partageons une heure pour écouter les paroles de celles et ceux qui font vivre notre radio associative au quotidien et s'engagent pour que l'aventure puisse continuer !

Olivier, Juliette, Yvette, Anne, Jean-François, Jean, Martine, Michel des voix connues sur l'antenne ou celles de témoins et de soutiens...., des porte-paroles convaincants

Beaucoup d'émotions, de sourires, de joie de se retrouver même si c'est par la distance du téléphone.

Un slogan : " Soyez généreux et donnez si vous le pouvez, sinon, pas de culpabilité, écoutez-nous et faites-nous connaître autour de vous "

Un rendez-vous réalisé par Clément, Anne-Marie, Jean-claude et le soutien logistique d'Emmanuel