Le RadioDon 2020 avec Joseph Silesi, Sébastien Klam, Tom Gérard et J.P Jager.

Le 18/19 radio don jusqu'à vendredi sachant qu'il y aura aussi un 10/12 en direct samedi. En studio ce soir deux présidents de Jérico, Joseph Silesi président de radio Jerico et Roger Cayzelle président de RCF jerico Moselle qui accueillera en ligne Tom Gérard bijoutier à Thionville et représentant des commerçants du centre-ville. Egalement en studio Sébastien Klam vicaire général du diocèse et Marc Taillebois directeur de la communication du dicocèse de Metz et ancien directeur de Rcf Jérico Moselle. En ligne avec nous en début d'émission Jean-Pierre Jager, fondateur de La Semaine pour découvrir le 801e numéro.