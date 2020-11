Le RadioDon 2020 avec Roger Cayzelle, Didier Bailleux et Raphael Pitti.

En studio ce soir le président de RCF Jérico moselle, Roger Cayzelle avec un invité en ligne Belkhir Belhaddad, député de la Moselle. Egalement dans ce 18 19 Raphael Pitti ami de radio jerico puis de rcf jerico moselle et Didier Bailleux animateur de Battle Rock et ancien directeur de Via Mirabelle. Comme chaque vendredi nous parlerons histoire avec Sébastien Wagner et Gérard Schoenenberger.