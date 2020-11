Le radiodon 2020 et TCRM Bliiida avec Jean Mauchoffé.

Le 18/19 radio don jusqu'à vendredi et un 10/12 en direct samedi. En studio ce soir Cédric Rouillon directeur de RCF jerico Moselle, Chantal de la Touanne animatrice, le docteur Khalifé Khalifé 1er adjoint au maire de Metz et président du Conseil de Surveillance du CHR Metz-Thionville ainsi que le témoignage de Monseigneur Jean-Pierre Vuillemin, évêque auxiliaire. Nous parlerons aussi ce soir des non sorties cinéma et de TCRM Bliiida avec son nouveau président Jean Mauchoffé en ligne avec Joscelyn Lapart.