Le rallye Aicha des gazelles

Invitée : Valérie Dupuy et Alexandra Moulin, Participantes aux Rallye des Gazelles.

Le Rallye Aïcha des Gazelles est un défi basé sur la navigation à l’ancienne et non sur la vitesse et les performances, il aura lieu du 13 au 28 mars. Nous recevons deux participantes à ce rallye originaire de la région Nouvelle Aquitaine.

Journal régional : (Par Denis Charbonnier)

Chroniques :

Regard éditorial : La fermeture de Fessenheim : une absurdité éléctoraliste ? (Par Philippe Chalmin)

Histoire régionale : La division das Reich à Tulle (Par Guy Perlier)

Intergénérationnel : Le monde des Ados (Par Danielle Lacoste)

Reportage : Les collèges de Gironde fournit en fruits par des producteurs du Lot et Garonne (Par Violaine Attimont)

Chanson :

Ana Moura / O meu amor foi para o Brasil

En concert le Vendredi 21 février à 20h30 au théâtre femina de Bordeaux (33)