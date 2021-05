Le Rassemblement national aligne des candidats dans tous les cantons du Loir-et-Cher

"C'était notre premier objectif, d'être présent dans tous les cantons, afin que nos électeurs aient la possibilité de s'exprimer. Sinon, ce sont des gens qui rejoindraient l'abstention". Pour Michel Chassier, délégué départemental du Rassemblement national dans le Loir-et-Cher, la première partie du travail est fait ! 15 binômes-candidats constitués pour les 15 cantons du département. C'est la base des adhérents du parti qui les constituent, à plus de la moitié. Mais la grande majorité d'entre eux n'a jamais été candidat à un scrutin.

Michel Chassier, délégué départemental du Rassemblement national du Loir-et-Cher et candidat dans le canton de Montrichard :

Le défi dans lequel se lance le Rassemblement national, c'est la conquête de siège au sein de l'assemblée départementale. Une tâche jamais réalisée jusque là, même si en 2015, après le premier tour, il s'était qualifié dans 11 des 15 cantons du Loir-et-Cher.L'une des incertitudes de ce scrutin départemental, c'est la mobilisation des électeurs : "les triangulaires permettent parfois une élection mais je crains qu'il y en ait moins parce qu'avec moins de participation, c'est très difficile de se maintenir quand on est troisième. Il y aura certainement plus de duels que de triangulaires", explique Michel Chassier qui rappelle tout de même que, selon lui "la situation qui nous est le plus favorable, c'est un duel contre la gauche".Dans le programme que défendent les candidats du Rassemblement national, il y a la compétence solidarité et ce qu'elle englobe. S'ils concèdent ne pas pouvoir faire grand chose sur les dépenses sociales comme le RSA ou les allocations notamment aux personnes âgés ou personnes handicapées, ils disent vouloir être plus "attentifs" sur les dépenses "de plus en plus importantes des migrants", notamment les mineurs non-accompagnés.Sur le volet attractivité, Michel Chassier souhaite faire en sorte que le département "retrouve une marge d'investissements suffisante" pour tenter de faire le poids face aux deux métropoles, Tours et Orléans, qui entourent le Loir-et-Cher.