Le recensement en 2020, êtes-vous concernés ?

Le recensement 2020 démarre cette semaine pour à peu près 70 communes en Sarthe en plus de certains quartiers du Mans, de La Flèche, de Sablé-sur-Sarthe et d'Allonnes. Ces quatre villes ont plus de 10 000 habitants, donc les mairies choisissent les quartiers à recenser.

Avec 20% des communes de la Sarthe recensées tous les ans, on connaît la population du département, ou en France, tous les cinq ans. On a donc appris, avec un peu de décalage que nous sommes plus de 67 millions dans l'Hexagone, mais Le Mans a perdu des habitants, c'était pour l'année 2017. Il faut à peu près deux ans pour analyser et diffuser toutes les données réccueillies par l'INSEE.

Comment savoir que ce n'est pas une arnaque ?

La mairie déclare les agents recenseurs par arrêté. De plus, ils disposent d'une carte d'agent recenseur qui est délivrée par l'Institut de la Satistique (INSEE) que vous pouvez demander à voir.

Le recensement est obligatoire, et vous encourez une amende de 58€ si vous refusez de répondre mais il est totalement gratuit ! Si on vous demande une somme d'argent, c'est unr arnaque, signalez-le à votre mairie sans attendre.

Pour savoir si vous serez rencensés, rentrez le nom de votre commune sur le site le-recensement-et-moi.fr. Vous aurez la réponse immédiatement.

Le recensement, à quoi ça sert ?

Le recensement sert à compter. C'est sa première utilité, mais pas la seule. On connaît le nombre d'habitants et son évolution dans le quartier et jusqu'à la région en passant par la commune. Le recensement permet aussi de mieux connaître les habitants et leur mode de vie : âge, niveau d'étude, profession, ou encore vos habitudes de tous les jours pour aller au travail par exemple. Avec les éléments reccueillis, les mairies orientent alors les politiques de la ville, que ce soit dans les structures pour les personnes âgées, les transports en communs plus ou moins nombreux. Cela sert aussi à définir le nombre d'enseignants qu'on aura dans les établissements scolaires.

Le recensement est donc important pour les communes. Sur la base du nombre d'habitants sont décidées les subventions de l'Etat qui représentent un tiers du budget annuel, même si les dotations sont en baisse tous les ans. Entre Nauvay, 12 habitants, et Le Mans, plus de 140 000, le recensement ne prend pas le même temps mais il est tout aussi important.

Pour tout savoir sur le recensement en Sarthe en 2020, mais aussi pour remplir les questionnaires sur internet, toutes les informations sont directement sur le site du recensement.