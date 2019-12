Le réchauffement climatique, le GIEC et les prochaines élections

Sans doute n’a t il jamais été en vacances dans les Alpes où les glaciers fondent à vue d’oeil ?! En tous les cas il rejoint ainsi le groupe des climatoseptiques dont Donald Trump est aujourd’hui le plus puissant, ou aussi, de quelques scientifiques. Ceux-là sont largement minoritaires … puisqu’à l’inverse 97% des scientifiques compétents en matière climatique s’accordent à dire qu’il y a bien un réchauffement climatique et que ce phénomène est d’origine humaine.

Le climat a toujours changé, non ?

Certes, le climat a toujours changé mais la force motrice dominante ce sont nos activités qui produisent du gaz à effet de serre, lequel comme son nom l’indique réchauffe notre terre, et de façon extrêmement accéléré comme l’a démontré le GIEC.

Le GIEC, ce qui veut dire groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat, a été crée en 1988 par l’ONU et fonctionne avec la contribution financière annuelle de 195 Etats. C’est le lieu d’expertise qui synthétise des travaux menés dans les laboratoires du monde entier. Pour son 5eme rapport en 2014, ce sont pas moins de 2000 experts qui ont été mis à contribution.

Conclusion ?

Il y est confirmé le rôle majeur du CO2 issu des combustibles fossiles dans les émissions de gaz à effet de serre. Il y est confirmé que si l’on ne fait rien, en continuant à utiliser nos réserves, des réchauffements de l’ordre de 4 à 5° seront atteints en 2100. Mais qu’il est encore possible de le limiter à 2° si on réduit drastiquement ces émissions.

La société civile l’a aujourd’hui bien entendu et 85 % des Français quelque soient leur bord politique ou la taille de leur commune souhaitent que les questions environnementales occupent une place importante dans les propositions des candidats de leur commune aux prochaines élections municipales. Les hommes et les femmes politiques se convertissent aussi majoritairement.



Mais comment s’assurer de leur engagement ?

Là ce sera non seulement les projets mais aussi les chiffres qu’il faudra regarder : par exemple quel est le nombre projeté de rénovation globale des bâtiments, quelle augmentation en m2 de la végétalisation, quel budget par habitant chaque année pour une politique cyclable, quelles sont les mesures sur lesquels la ville s’engage à être en avance sur les obligatoires nationales ou européennes et de quel ordre ..etc.

En clair : quels sont les indicateurs mis en oeuvre pour tracer l'ambition… C’est en montrant le point de départ et le point d’arrivée avec les moyens affectés que l'on démontre l’ambition. Une ambition non seulement sincère mais aussi crédible. Et chiffrée comme tout ce que fournit le GIEC.