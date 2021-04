Le recrutement s'annonce difficile dans l'hôtellerie et la restauration

Les recrutements s'annoncent difficiles dans les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration.



Chaque année à cette période, la pénurie fait rage dans ces métiers en tension mais la crise sanitaire ne va rien arranger.



Selon UMIH, l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie, 140 000 salariés pourraient manquer pour la réouverture des établissements prévue à la mi-mai.



L'incertitude autour de cette réouverture n'encourage pas les saisonniers à s'engager et certains personnels en CDI ont pensé, pendant ces confinements à répétition, à changer de métier.



Le secteur veut malgré tout y croire à l'image de Lionel Moreau, directeur restauration au Relais Thalasso Pornichet Baie de la Baule. Il est au micro d'Antony Torzec.