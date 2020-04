Le recueil de nouvelles "L'erreur de trop" du Dolois Michel Brignot (R)

L'erreur est partout autour de nous... C'est le constat que l'écrivain dolois Michel Brignot présente et développe dans "L'erreur de trop", un recueil de 10 nouvelles paru aux éditions « Souffle court » et préfacé par le célèbre écrivain et journaliste franc-comtois André Besson. Médecin de formation et auteur de plusieurs autres ouvrages, Michel Brignot répond aux questions de Guillaume Rochon.