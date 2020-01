Le recyclage textile pour mettre des habitants sur le chemin de l'emploi

L'INTERVIEW / Un coup de pouce vers l'emploi grâce au textile

Alors que le nombre de demandeurs d'emploi a baissé en 2019 avec un recule de 3,1% sur un an, certaines zones et régions en France restent confrontées à un taux de chômage important. C'est le cas de la région dunkerquoise qui présentait au début des années 2000 un taux de chômage de 14% au-dessus du niveau national. Pour répondre à cette problématique, Laurent Vanrechem co-fonde en 2008 l'association Coud'Pouce pour l'emploi qui recrute des personnes en insertion professionnelle pour collecter, trier et revendre des vêtements usagés. Une manière de s'engager dans le recyclage mais également de valoriser à la fois le textile, et l'humain.

Laurent Vanrechem, le directeur de l'association Coud'Pouce pour l'emploi, est l'invité de Melchior Gormand.

Pour aller plus loin : https://coud-pouce.org/



