Le regard de terre de Liens sur l'agriculture

Selon les dernières statistiques détenues par "Terre de Liens" , plus de 650 agriculteurs ont plus de 57 ans dans le Doubs. Le rôle de cette structure "Terre de Liens" est d’anticiper et de favoriser le renouvellement des générations en agriculture.Une aventure aux divers enjeux humains, économiques, fiscaux et juridiques qui nécessite une préparation. Les explications avec Cyril Otz, coprésident de Terre de Liens, au micro de Denis Schiffmann.



Site : www.terredeliens.org