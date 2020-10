Le régime cétogène en quoi ça consiste ?

Le régime cétogène renverse la traditionnelle composition alimentaire occidentale, en accordant une place prépondérante aux lipides ou corps gras (80% des apports) et corrélativement en réduisant drastiquement la part des glucides (5% contre 45% à 65% habituellement)

L'objectif de ce régime - outre la perte de poids- est de changer de filière énergétique et changer de métabolisme. Quand on mange du sucre, on a besoin de faire des prises alimentaires plus souvent, avec beaucoup de problèmes de régulation de la glycémie et d'inflammation. Avec le régime cétogène, on brûle plus de gras, on obtient une énergie plus stable et moins dépendantes des prises alimentaires.

L'état de cétose aurait donc de nombreux bienfaits santé (regain d'énergie, protection contre certaines pathologies, etc.)

Parmi les aiments autorisés en grande quantité dans ce régime : les viandes grasses, les huiles végétales, le beurre, les avocats, les légumes pauvres en glucide (épinards, chou, laitue...), le poisson et les fruits de mer