Le rendez-vous des Dons au Jardin de Brantes à Sorgues 2/2

Pour sa 18ème édition du RV au Jardin de Brantes, l'importance de la création artisitique dans sa réponse au paysage est mise en exergue, soit pour lui servir d'écrin, soit pour le défendre.



Un programme renouvelé chaque année pour ce RV national avec la nature et les jardins, les 5 et 6 Juin prochains, au Jardin de Brantes à Sorgues.



Charles-Hubert de Brantes et son épouse Marine de Brantes nous font découvrir ce jardin remarquable et le programme de ces journées.



www.jardindebrantes.com