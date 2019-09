Bonjour chers auditeurs. Vous êtes à l’écoute de RCF et c’est le moment de retrouver votre rendez-vous hebdomadaire sur les associations tourangelles. Cette semaine, nous allons découvrir le Repair Café de Tours avec son président Antoine Desprès. Si vous ne savez pas quoi faire de vos objets cassés et défectueux, alors ne jetez rien car cette émission est faite pour vous ! On se retrouve tout de suite avec notre invité !