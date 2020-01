Le "repair tour" fait escale à Bordeaux

Apprendre à réparer soi-même son électro-ménager ? C’est possible avec le "Repair Tour" organisé par l’ADEME , ajd à Bordeaux à la maison éco-citoyenne. L'occasion de découvrir des gestes simples pour concilier économie et écologie. On en parle avec Marie Jeanne Le Castrec, chargée de communication à l'Ademe Nouvelle Aquitaine.