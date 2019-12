le Réseau des Musées de Normandie a créé son site internet

Le Réseau des Musées rassemble plus de 100 musées normands qui adhèrent pour mieux se connaître, coopérer et mutualiser moyens, connaissance et visibilité. Un Portail régional des collections vous fait découvrir près de 70 000 objets issus de 59 musées ! Anne KAZMIERCZAK chargée de communication et de médiation nous en parle.