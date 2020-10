Le Reseau Entreprendre croit à l'entreprise et l'accompagne

Le Réseau Entreprendre accaompagne les créateurs et repreneurs d'entreprise au travers de prêts d'honneur mais surtout d'un accompagnement personnalisé et collectif. Un soutien très concret qui permet aux Lauréats du Réseau d'avoir neuf chances sur dix d'être encore en activité au bout de 5 ans contre seulement une chance sur deux pour la moyenne des créateurs et repreneurs. Le Réseau Poitou-Charentes est basé à Angoulême.Il vient de changer de président et de directeur. Le nouveau président Julien Badr, dirigeant du groupe Spirit Packaging Solutions, et le nouveau directeur Michel Desanti sont les invités de 26 minutes Eco.