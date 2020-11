Le retour au plein air, pour des classes en plein air

Alors Bernadette, quelles sont les nouvelles pour notre Maison Commune ?

De bonnes nouvelles : d’abord le déconfinement progressif va nous permettre, si nous habitons en ville, de renouer enfin avec la nature : notre rayon de déplacement passe samedi prochain de 1 km à 20 km, pour une à trois heures d’activités extérieures, cela veut dire que tous les parcs et la campagne nous sont accessibles et c’est excellent pour notre équilibre.

Nous avons besoin de nature, de marcher, courir, de prendre des bol d’air frais sur les sentiers pédestres ou cyclables - qui sont au passage vraiment pas assez nombreux en Maine et Loire - mais aussi d’enlacer de beaux gros arbres - si si essayez vous verrez c’est très sympathique ce sentiment de faire corps avec un arbre choisi - .

Nous avons besoin de nature. Et les enfants encore plus.

A cet égard des expériences de classe en plein air se développent de plus en plus, surtout dans l’Europe du Nord où la classe a lieu tous les matins toute l’année, quelque soit la météo et jusqu’à 13:00 : les enseignants constatent une amélioration significative du comportement des enfants, de leur sens de l’observation, de leur curiosité.

En jouant, montant aux arbres, construisant des objets, les enfants explorent et vivent une interaction sociale intense, comme lors de colonies de vacances ou dans le scoutisme, mais là ils acquièrent aussi des compétences en calcul, en compréhension scientifique, géographique ou artistique, etc..

L’observation de la nature, la vie dans la nature les rends plus proches, plus connaisseurs, compétents, et donc plus respectueux : ces écologistes en herbe seront de futurs citoyens attentifs à la planète !

Sans compter que l’exercice en plein air pour tous qui favorise la concentration, la bonne santé avec le renforcement des défenses immunitaires, etc.

Pour les professeurs des écoles qui nous écoutent, avant de plonger dans le projet d’"école forestière » où l’enfant est immergé toute l’année dans la nature, vous pouvez faire un premier pas en inscrivant votre classe à la prochaine Ce sera le jeudi 20 mai, et auparavant vous pouvez enfin mettre en place sans restriction le programme Savoir rouler à vélo ou de grandes sorties à l’extérieur.

Autre bonne nouvelle ?

Vous vous rappellez au début du mois (4 novembre) de notre inquiétude sur les élections présidentielles, aujourd’hui on peut être rassuré, Joe Biden met en place un gouvernement qui se flèche résolument vers la transition écologique et John Kerry, celui là même qui, sous Obama, avait signé le traité de l’Accord de Paris, en 2015, qui doit limiter le réchauffement climatique à 1,5°, est chargé de faire revenir les Etats-Unis dans l’Accord et a l’objectif d'amener les émissions de GES américaines à zéro en 2050.

Et une dernière bonne nouvelle pour la route ?

Plus de chauffage au gaz dans les maisons neuves l’an prochain, c’est la nouvelle réglementation environnementale, cela incite à faire des maisons économes en énergie car la meilleure énergie, c’est celle qu’on ne consomme pas. Bonne semaine à tous !