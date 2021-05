Le retour du cinéma dans notre quotidien

Le 19 mai prochain, les salles de cinéma vont enfin rouvrir leurs portes après plus de 6 mois de fermeture. Une bonne nouvelle pour la culture. Mais cette réouverture sera placée sous le signe de la pandémie et des mesures sanitaires. Nous obtiendrons plus d'informations avec notre invité du jour, Julien Marignier, au micro de Charline Ragoua.