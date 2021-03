Le retour à la terre d'une communauté thaïlandaise soutenu par le CCFD

Depuis près de 65 ans, le CCFD, le Comité catholique contre la Faim et pour le Développement agit contre toutes les formes d’injustices. Pour que les droits fondamentaux soient respectés, le CCFD soutient les solutions politiques et de terrain. Illusration de l'une de ces actions en Thaïlande. La communauté Mae Tha, au nord du pays, utilise les semances paysannes comme outil de préservation et de transmission d’un savoir agricole authentique. Marie-Pierre Colnel et Clarisse Pierron, membres du CCFD, ont pu se rendre sur place.



La collecte de Carême du CCFD se tient ce dimanche 21 mars.