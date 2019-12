Vous êtes bien à l’écoute de RCF Touraine et c’est l’heure de retrouver le mag des associations, votre rendez-vous hebdomadaire sur la vie associative. En ce mardi matin, nous accueillons Marie-France Aujard et Catherine Coyne, présidente et trésorière de l'association Le Rid’O Rouge proposant des ateliers d’expression et de méditation/relaxation à Tours. On se retrouve tout de suite avec nos invitées !