Le rosé des sœurs de Jouques en vente pour écouler la production

9000 bouteilles de rosé de l'Abbaye de Jouques à écouler. la communauté essaye de ne pas subir l’annulation successive de tous les salons et marchés.

Notre-Dame-de-Fidélité. Abbaye discrètement installée sur un plateau au-dessus de Jouques. Verger, lavande, oliviers et vignoble. Les moniales qui ont déjà deux cuvées de vin rouge à leur actif ont lancé leur vin rosé cette année. Sauf que les salons qui accueillent les produits monastiques sont annulés les uns après les autres. la faute à la crise sanitaire. Il y a donc 9000 bouteilles de rosé à Jouques ! Et il faut écouler le stock. Par internet, les soeurs espèrent tout vendre avant lundi 26 avril via le site Divine Box.

Les 47 moniales dont les journées sont rythmées par le travail et la prière vendent les bouteilles à travers 1500 cartons de six bouteilles. La cuvée se nomme "Exsulta".