Vous êtes bien à l’écoute de RCF et c’est l’heure de retrouver votre rendez-vous hebdomadaire consacré à la vie associative tourangelle. En ce mardi matin, nous allons découvrir Le Sac à Malices, épicerie sociale et solidaire installée à Saint-Pierre-des-Corps. Pour en parler, nous accueillons Céline Renaud et Bernadette Moulin et nous allons notamment voir avec elles les missions et les activités proposées par cette structure destinée aux personnes et aux familles en situation de précarité. On se retrouve tout de suite avec nos invitées !