Le Sacré-Cœur de Cholet : une église atypique en mémoire des guerres de Vendée

En compagnie de François Janneau, architecte en chef des monuments historiques, en charge de sa restauration, visite de cet édifice classé Monument Historique, construit durant le second guerre mondiale par l'architecte choletais Maurice Laurentin qui donna à cet édifice un style romano-byzantin original et opta pour des matériaux des Mauges : pierre de Pineau, briques, granit bleu de Vezins, granit rose de St Macaire en Mauges.

La décoration fut confiée à Charles Mauméjan, dont l'oeuvre principale reste la grande fresque de l'abside, aux sculpteurs Charles Maillard et Fernand Dupré, ainsi qu'au peintre Henri Genévrier.