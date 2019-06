Le Saint Cyprien, un nouveau café associatif adossé à la cathédrale de Toulon

Créer du lien vers et autour de la cathédrale de Toulon.

C’est l’ambition du Saint Cyprien.

Après 3 ans de travaux, le café associatif situé à côté de Notre Dame de la Seds ouvre enfin ses portes.

On vous emmène le découvrir, en avant en première

Lancer la diffusion Mettre en pause Volume Couper le son Remettre le son 25% 50% 75% 100% 00:00 00:00

Je vous rappelle que le café associatif « st Cyprien » sera inauguré le mardi 11 juin à 18h30 en présence de Mgr Dominique Rey, évêque du diocèse de Fréjus Toulon.

Il sera ensuite ouvert du mardi au samedi : vous pourrez y déguster des cafés, thés et gourmandises tout au long de la journée, une petite restauration entre midi et deux.

Des jeux de société accessibles à tous, un coin enfant, une large bibliothèque culturelle et ludique seront proposés. Le tout dans un cadre historique exceptionnel pour revisiter les racines de la ville de Toulon.

En soirée, des conférences, des soirées de témoignage ou des concerts seront également proposés.

Pour en savoir plus et découvrir ce lieu rendez-vous au 23 place de la Cathédrale à Toulon.