Le salon Biotyfoule alieu ce weekend à Tours

10e édition du Salon Biotyfoule ce week-end à Tours. Un salon 100% dédié aux vignerons bio de la Région. L'occasion pour une trentaine de producteurs de faire goûter au public leurs dernières cuvées. Et d'échanger sur leurs conditions de travail. Car produire du bio, c'est un vrai challenge.



Un peu de féérie à présent avec le château de Selles sur Cher qui s'illuminent. 39 sculptures géantes ont été installés dans le parc de l'édifice. On pourra les découvrir dès ce dimanche.



Le weekend commence à se rafraîchir avant une vague de froid prévue pour la semaine prochaine. On aura beaucoup de nuages et un peu de pluie.