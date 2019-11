La page des Salons Vivons, qui avait remplacé Conforexpo, est définitivement tournée. Un nouveau salon d’automne dédié à la maison, la décoration et l’art, le salon Cocoon ouvre ses portes ce jeudi au parc des expositions. Objectif : découvrir les dernières tendances maison et déco. On en parle avec Fabienne Le Scornec, Directrice de Salons Grand Public chez Congrès Exposition Bordeaux.