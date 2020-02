Le salon de l'agriculture et le bio

Heureusement le changement vient de la base : depuis 5 ans, le bio explose en France. Des agriculteurs se convertissent et - l’oeuf ou la poule - les consommateurs mangent de plus en plus bio.

Pour bien situer la question, vous nous proposez comme à votre habitude de zoomer depuis une photographie du monde jusqu’à l’Anjou.

Aujourd’hui dans le monde seulement 1,4 % des surfaces agricoles sont cultivés en bio.

En Europe ce sont 7,5 % des terres agricoles et la France se situe juste dans la moyenne. Les champions actuels sont l’Autriche, l’Estonie et la Suède avec plus de 20 % de leurs surfaces agricoles cultivées en bio et à l’autre bout du bout on trouve l’ile de Malte (0,6 %) , la Roumanie, la Bulgarie et Irlande.

En terme de volume, en nombre d’ha totaux cultivés en bio, le classement revient à l’Espagne, à l’Italie et à l’Allemagne.



La France se positionne donc aujourd’hui dans la moyenne européenne avec 2 millions d’hectare pour 42000 fermes, en forte augmentation cependant avec la « conversion" de + 5000 fermes en bio en 2018 ! Sur 42000 fermes, c’est très important.

En Pays de la Loire nous nous situons au dessus de la moyenne française avec 3270 exploitations (+12 %) en forte hausse aussi.

dont 910 en Anjou.

Parler nous de la conversion, qu’est ce que cela veut dire



Il faut le vouloir car la conduite d’une ferme bio demande une « conversion » à tout niveau : d’abord un purgatoire si je puis dire de trois ans durant lesquels - tandis qu’on a supprimé tous les intrants et autres glyphosates !- , on doit vendre sa production en conventionnel et donc au prix du conventionnel,

Le travail de la terre plus important avec des passages de herse, des binages notamment. Là les innovations technologiques sont attendues pour soulager les ouvriers agricoles.

A ce titre, les fermes bio emploient plus que les conventionnelles, Pour trois raisons

1. cela demande plus de travail

2. la production est plus diversifiée du fait que la monoculture est abandonnée, les cultures tournent - il peut y avoir jusqu'à 9 cultures différentes qui se succèdent sur une même parcelle

et 3. les agriculteurs bio créent ou participent aux circuits courts, c’est moins de transport.

Cela leur permet aussi de maintenir des prix plus élevés... mais la bagarre avec les grands groupes ne fait que commencer.

Pour le combattre, la fédération de l’agriculture biologique vient de créer le label Biologique Français Equitable, qui intègre la notion de rémunération au prorata d’heures travaillés, des marges pour pouvoir investir, des considérations sociales pour les salariés et une garantie de prix et de volume sur trois ans.



Le premier partenaire à signer est l’entreprise de surgelés Picard qui va faire une offre dans la région PACA d’haricots verts, carottes courgette et mais bio avant de l’étendre aux autres régions.

Une façon très positive de participer à la croissance agricole du bio. D’autres types de partenariats peuvent se conclure auprès de agriculteurs comme celui fait par la ville de Munich, 2 millions d’habitants, pour protéger sa ressource en eau. Une initiative qu’on aimerait joindre surgir dans les programmes en Anjou alors que 95 % de nos rivières, en Maine et Loire !, sont à l’heure actuelle ultra polluées. Car l’agriculteur bio, outre l’alimentation, prend soin du sol, du paysage, de l’environnement.

Je termine là mon ôde à l’agriculture bio pour souhaiter l’horizon 100% bio, comme le zero dechets, c’est utopique, mai son peut y arriver