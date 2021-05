Le salon des jeunes inventeurs de Monts ouvre ses portes virtuelles

Le salon des jeunes inventeurs organisé par la ville de Monts est ouvert et le prix du public ouvre dans 7 jous pour voter pour une des inventions de ces petits créateurs qui ont entre 11 et 25 ans ! .



Plusieurs territoires du Loir-et-Cher retenus pour déployer un nouvel outil : la boussole des Jeunes. Il est piloté par le bureau Informations Jeunesse de Loir-et-Cher et doit permettre d'offrir des réponses aux jeunes en recherche d'interlocuteurs sur les questions d'emploi, de formation et du logement.