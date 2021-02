2020 02 23 Journal de 18h30



Le surendettements des ménages en Centre Val de Loire en forte baisse pour l'année 2020. 23% de dossiers déposés en moins par rapport à l'année précédente. Mais la Banque de France constate un appauvrissement des foyers qui passent en commission.



On enfilera nos bottes ce weekend pour visiter des fermes du département ! Une proposition de la confédération paysanne de touraine. Toutes les explications, dans qq instants, autour de l'objectif de cet évènement nommé le salon à la ferme.



La météo, on fait le point en fin d'édition : beau temps demain sur l'Indre et Loire.