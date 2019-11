Le sapin de Noël de Tours est arrivé place Jean Jaures !

Un sapin de noël pour la ville de Tours. Celui de cette année a été donné par un habitants d'Esvres sur Indre. Il a été installé ce jeudi en grande procession place Jean Jaurès.



Coup de projecteur dans ce journal sur une formation numérique proposée aux sage-femmes de la clinique Saint-Coeur à Vendôme. La démarche est ludique et doit permettre aux professionnels d'entretenir leurs automatismes grâce à un logiciel d'immersion.



Un peu de pluie et le retour des nuages pour demain en Indre et Loire et dans le Loir et Cher. Les températures restent basses.