Le saviez-vous ? par Le PÃ¨re ThÃ©odore ! Le BILLET de RCF Bordeaux

Origine de la fête de Pâques

La fête de Pâques a des origines païennes très lointaines, fête associée à l'adoration du soleil ou des divinités associées .

La Bible ne mentionne pas ou peu la fête pascale.

Les origines des Pâques sont trouvées principalement dans la fête de Pâque juive puisque la passion et la résurrection du Christ eurent lieu à l'époque où les juifs célébraient leur Pâque.

Durant les premières siècles, chrétiens d'Orient et d'Occident ne fêtaient pas Pâques à la même date, les Eglises d'Orient restant proche des traditions juives. Ce fut au Concile de Nicée, en 327, que la date de Pâques et son calcul furent arrêtés. Ensuite, le pape Grégoire XIII décida le 4 octobre 1582 de passer au calendrier grégorien et de rattraper immédiatement 10 jours pour passer du 4 octobre au 15 octobre. Les Eglises d'Orient ont conservé le calendrier julien menant à une date différente pour Pâques dans la majorité des cas.

J'avoue que le calcul de la date de Pâques est assez complexe. Il est connu sur le nom de "comput". Il existe des tables traditionnelles, mais aussi des algorithmes plus mathématiques pour la retrouver.

Mais, l'essentiel, le Christ est ressuscité des morts, prémices de ceux qui se sont endormis.

A Lui, gloire et puissance dans les siècles des siècles.

Père Théodore