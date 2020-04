Le Secours Catholique continue son accompagnement des personnes précaires

Le Secours Catholique de Meurthe-et-Moselle et des Vosges n'est pas épargné par le confinement et a dû s'adapter au contexte sanitaire actuel.



Mais « Chacun chez soi ne veut pas dire chacun pour soi ».

La délégation a pris la décision de déployer un dispositif exceptionnel pour maintenir le lien entre les bénévoles et les personnes en précarité.



Entretien avec David Thiebaud, délégué des Hauts de Lorraine du Secours catholique.