Le Secours Catholique et la paroisse de Vallières

Bonjour à tous ! Ce matin sur RCF Jerico Moselle et dans routes diocésaines, deux sujets très différents. Nous allons tout d’abord retrouver Alexis Garnier qui est venu enregistrer la semaine dernière son témoignage sur la façon dont s’est passé le confinement et la mise en place du déconfinement au sein du Secours catholique.

Nos pas nous mèneront ensuite du côté de Vallières où le Père Boniseli se prépare à la reprise de la vie paroissiale et de la messe.