Le secours catholique porte le plaidoyer pour les pauvres

A l'approche des élections municipales de mars, le Secours catholique de Meuse-Moselle interpelle les candidats sur les problématiques liées à la précarité. Alexis Garnier et Sergio Monteiro-Tiago nous parlent de ce plaidoyer pour les pauvres et de leur participation au RESAM - réseau de solidarité des associations messines - et au CCAS, le centre communal d'action sociale.