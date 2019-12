'Le secret de Tolkien' : une dimension chrétienne dans le Seigneur des Anneaux

Une invitation au cœur du monde imaginaire de l’auteur britannique et qui rencontre déjà un grand succès. Ses œuvres phares ne sont plus à présenter tant elles sont connues : Le Seigneur des Anneaux et le Hobbit touchent quasiment toutes les générations.

Jean Yves Fischbach est un réalisateur alsacien. Il vient d’achever un documentaire ‘Le secret de Tolkien’ sur la dimension spirituelle du 'Seigneur des Anneaux'. Le film sera diffusé en aavant-première ce jeudi 5 décembre au cinéma Star St Ex à Strasbourg.