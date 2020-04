Le secteur touristique compte déjà les pertes face au confinement

Le tourisme en CVdL, quand et à quelles conditions va t il pouvoir repartir ? L’état, la région et les acteurs ont fait le point. Le secteur lui compte déjà 1 milliard d’euros de perte depuis le début de l'épidémie.



La Poste au secours des élèves en "déconnexion numérique". L'éducation nationale a mis en place un partenariat. Les leçons et les devoirs de ces élèves de l'académie arriveront par le courrier



Risque de pluie et d'orage demain sur la Touraine et le Loir et Cher. Les températures seront entre 20 et 25 degrés.