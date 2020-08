Le sentier d'Amanéa, nouveauté 2020 de la communauté de communes de Chantonnay

Le sentier d'Amenéa c'est la nouveauté 2020 de la communauté de communes du pays de Chantonnay. Après la base de loisirs de Touchegray à Chantonnay près du lac de l'Angle Guignard et la zone de loisirs de la Morlière à Sigournais près du lac de Rochereau, c'est le lac de la Vouraie entre Sainte-Hilaire-le-Vouhis et Bournezeau qui accueille le sentier d'Amanéa. Pour parler de ce projet assez insolite, Isabelle Moinet, présidente de la communauté de communes du Pays de Chantonnay et également maire de Chantonnay a répondu à nos questions.